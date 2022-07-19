أبها 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأجرت لجنة الحكام لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة اليوم في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، اختبارات بدنية للحكّام المشاركين في إدارة مباريات البطولة للوقوف على جاهزيتهم.وفي شأنٍ ذي صلة عُقد اجتماع تنسيقي تحضيري للجنة الحكام بحضور الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي، الذي قدّم الشكر للجنة لاختيارها أفضل الحكام العرب الدوليين، راجياً لهم التوفيق والنجاح في إدارة جميع مباريات البطولة.// انتهى //21:37ت م0142