الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأسهم مهرجان جاكس للفنون المقام بحي جاكس بالدرعية، في تعزيز التبادل بين الفنون المحلية والعالمية بالقطاع الثقافي في المملكة، وذلك ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة التي تنفذها وزارة الثقافة، من أجل تحقيق تنمية إسهام المملكة في الفنون والثقافة التي تعد أحد أهداف رؤية 2030 الإستراتيجية.وقال الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر: " إن المهرجان يعد وجهةً فنيةً من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعزز تجربة الزوار الفنية والحسية، وتزخر بالتنوع الثقافي والتاريخي، إضافةً إلى قسمي " متاهة عصر النهضة " بروادها الثلاثة ليوناردو دافنشي، ورافايلو سانزيو، ومايكل أنجلو، و " الفنون التفاعلية بتكنولوجيا الواقع الممتد XR "، كما يتميز المهرجان بنافذة فنية وثقافية أسهمت في تجربة ثقافية وفنية مميزة لزوار المهرجان.// انتهى //21:44ت م0144