الرباط 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسعقدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بشراكة مع الجامعة الدولية للرباط، واتحاد جامعات العالم الإسلامي، بالرباط اليوم، الملتقى الدولي الأول حول بناء القدرات في مجال العلوم والتكنولوجيا لتعزيز دبلوماسية العلوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين، ورؤساء الجامعات والأكاديميين والباحثين من دول العالم الإسلامي.ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمفهوم دبلوماسية العلوم، والتي تعد إحدى أدوات القوة الناعمة الحديثة، ودورها في بناء التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، من خلال التنفيذ المشترك لإستراتيجيات علمية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وركز المتداخلون خلال هذا الملتقى على أهمية الدور الذي تستطيع أن تلعبه دبلوماسية العلوم في ترسيخ قيم السلام والتعايش الإنساني، ودعم الاحترام المتبادل والتسامح بين الشعوب، وبناء شراكات دولية ناجعة، إضافة الى دور دبلوماسية العلوم في دعم التعاون العلمي بين المؤسسات الجامعية ومراكز البحوث العلمية بالدول المختلفة، وتيسير تبادل الخبرات والمعلومات.// انتهى //21:55ت م0145