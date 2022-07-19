الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلنَتِ الجامعةُ السعوديةُ الإلكترونيةُ افتتاحَ فرعين لها في مدينتي الجبيل وينبع، ضمن إطار خططها الإستراتيجية للتوسُّع في إتاحة التعليم الجامعي في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.ووَقَّعَتِ الجامعةُ السعوديةُ الإلكترونيةُ والهيئةُ الملكيةُ للجبيل وينبع مذكرةَ تفاهمٍ تتضمَّنُ عددًا من البنود لتعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المشتركة بما يتماشى مع حاجة المنطقة، لاسيما في التخصصات النوعية التي تخدمُ المجالات الصناعية للهيئة،وبما يسهمُ في تطوير المخرجات التي تواكبُ متطلباتِ سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة، وتحقِّقُ مستهدفاتِ رؤية المملكة 2030.وبدأت الجامعة في استقبال طلبات الالتحاق للدراسة في فرعي الجبيل وينبع للعام الدراسي 1444 هـ في عددٍ من التخصصات النوعية للطلاب والطالبات.ويأتي ذلك انطلاقا من مستهدفات الجامعة الرامية إلى تغطية جميع الاحتياجات التعليمية بتخصصات نوعية متاحة بجميع مناطق ومدن المملكة؛تحقيقًا لأهداف وزارة التعليم في إتاحة التعليم وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لجميع شرائح المجتمع.// انتهى //23:05ت م0148