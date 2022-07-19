لندن 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلنت إدارة الإطفاء البريطانية اليوم حالة الطوارىء جراء نشوب حرائق متفرقة بضواحي العاصمة بعدما تجاوزت الحرارة الـ 40 درجة مئوية لأول مرة في تاريخ البلاد.وأوضحت إدارة الإطفاء - في بيان- أن أخطر تلك الحرائق ما تزال مستمرة بمنطقة (وينينغتون) شرقي البلاد حيث امتد الحريق إلى عدد كبير من المنازل ودمرها فضلا عن إتلاف الأشجار والحقول المجاورة, بدون إصابات.وأشار عمدة لندن صادق خان إلى أن وحدة الإطفاء بالعاصمة تلقت اليوم مالا يقل عن 1600 بلاغ للنجدة مرتبط بالحرائق أو بارتفاع درجة الحرارة بشكل عام .يذكر أن المملكة المتحدة سجلت صباح اليوم أعلى درجة 40.3 مئوية في "كوننغسبي" ولينكولنشاير، متجاوزة الرقم القياسي السابق عند 38.7 درجة مئوية الذي تم تسجيله بمدينة كامبريدج في شهر يوليو 2019م.// انتهى //23:43ت م0151