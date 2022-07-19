السيح 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأطلقَ محافظُ الخرج مساعد بن عبد الله الماضي في السيح اليوم، الحملةَ التوعوية التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان "حق الله".وأوضحَ رئيسُ هيئة الخرج الشيخ عبدالله آل خريف - في كلمته خلال الحفل- أنَّ الحملة التوعوية تهدفُ إلى تعظيم حقَّ الله - جلَّ وعلا - وهو من أعظم الواجبات المتحتمه على المكلفين، وهي رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن بعدهم العلماء الذين ساروا على المنهج القويم، وهو المنهج الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.وبَيَّنَ أنَّ الحملةَ تستمرُ ستةَ أشهر، و تستهدُف مختلفَ الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع بشرائحه كافة عبر برامج متنوعة من النشر الإعلامي والإلكتروني ووسائل التوعية الذكيّة، وغيرها من البرامج التي تبيِّن "حقَّ الله".وفي ختام الحفل كَرَّمَ محافظُ الخرج عددً من المنصَّات الإعلامية في مدن ومراكز وقرى الخرج نظير جهودهم المتميزة في إبراز رسالة الهيئة ومناشطها.// انتهى //23:55ت م0152