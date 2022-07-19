عرعر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستواصلُ جوازاتُ منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية جهودَها في خدمة ضيوف الرحمن،بإنهاء إجراءات مغادرتهم بعد أن منَّ اللهُ عليهم بأداء فريضة الحج.وأَكَّدَتِ الجوازات جاهزيتَها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، راجيةً من الله أن يتقبلَ من الحجيج حجَّهم.// انتهى //00:03ت م0001