القاهرة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى المباراة النهائية عقب فوزه على نظيره القطري بنتيجة (88-44) في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة يوم أمس في ختام الدور التمهيدي للبطولة العربية للشباب التي تستضيفها مصر حاليًا.وبانتهاء الدور التمهيدي تصدر منتخب الجزائر المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما جاء منتخب قطر في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، ومنتخب الكويت في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ثم منتخبي الإمارات والسعودية في المركزين الخامس والسادس.وحسب نظام البطولة، سيواجه المنتخب المصري نظيره الجزائري في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.// انتهى //01:00ت م0004