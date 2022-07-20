الرباط 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط أمس ، بملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين المنظمة والمؤسسات التعليمية الإماراتية في المجالات العلمية والبحثية.كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الجامعي والتربوي بين المؤسسات التعليمية الإماراتية والإيسيسكو واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، واتفقا على عقد لقاءات علمية وبرامج تدريبية في مجال البحث العلمي التطبيقي في العلوم والتكنولوجيا بصفة خاصة، لفائدة الطلاب والباحثين من دول العالم الإسلامي.// انتهى //02:00ت م0006