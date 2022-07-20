الرباط 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس عن منح قرض للمغرب بقيمة 44 مليون يورو، يخصص لتمويل تحديث حظيرة الطاقة الريحية "الكدية البيضاء" في شمال المغرب، التي تعد أول منتج للطاقات المتجددة في البلاد.وبهذا الدعم سترتفع طاقة هذه الحظيرة من 50 ميجاوات إلى 100 ميجاوات، ويكون البنك الأوروبي قد استثمر في المغرب أكثر من 3,5 مليارات يورو من خلال 88 مشروعا متنوع المجالات.// انتهى //03:43ت م0007