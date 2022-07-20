جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إثر وقوع حادث السير بمحافظة المنيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات .وقال الملك المفدى : " علمنا بنبأ وقوع حادث السير بمحافظة المنيا ، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة ، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه ، إنه سميع مجيب ".// انتهى //04:11ت م0008