إسلام آباد 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم رفض رئيس الوزراء شهباز شريف قبول مطالب التوجه نحو الانتخابات المبكرة، وتأكيده بأن حكومته ستكمل مدتها الدستورية، على أن تُعقد الانتخابات العامة المقبلة في موعدها المحدد.وسلطت الضوء على تراجع مؤشرات الاقتصاد الباكستاني بشكل حاد، حيث هبط سعر الروبية إلى أدنى المستويات، فيما شهدت مؤشر الأسهم الباكستانية تراجعاً قياسياً خلال اليومين الماضيين.وتناقلت صحف إسلام آباد إعلان السلطات الأفغانية عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصا إثر زلزال بقوة 5.1 درجات هز منطقة نائية شرقي أفغانستان مساء الاثنين الماضي.وتطرقت في الشأن الإقليمي والدولي إلى بدء مجلس النواب السريلانكي إجراءات انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، ومطالبة منظمة الصحة العالمية من الدول الأوروبية بالتحرك لمواجهة موجة جديدة متوقعة لانتشار فيروس "كوفيد -19"، وتأثر العديد من الدول الأوروبية بموجة الحر التي أدت إلى مقتل المئات في البرتغال.// انتهى //06:10ت م0012