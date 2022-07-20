ينبع 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسحصلت الهيئة الملكية بينبع ممثله بإدارة علاقات المستثمرين على الجائزة الذهبية في مجال "رعاية العملاء" ضمن جوائز مجلس هارفارد الدولية للأعمال 2022 ،حيث تعد جوائز مجلس هارفارد الدولية للأعمال من الجوائز الدولية المرموقة في مجال تميز الأعمال والتي يمنحها مجلس هارفرد للأعمال ومقره في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، ويتقدم للجائزة العديد من الشركات العالمية والجهات الحكومية من أنحاء العالم وذلك عبر تحقيق شروط ومعايير تميز عالية.وثمن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي جهود قطاع تطوير الاستثمار في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وسكان مدينة ينبع الصناعية والذي أثمر عن هذا التميز.// انتهى //07:08ت م0015