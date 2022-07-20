كولومبو 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبدأ البرلمان السريلانكي اليوم التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين ثلاثة مرشحين.ويعد رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغه الذي يتولى الرئاسة بالإنابة أبرز المرشحين للفوز بالتصويت السري في البرلمان البالغ عدد نوابه 225 نائبًا، بينما جاء منافسه الرئيسي وزير التربية السابق دولاس الاهابيروما (63 عامًا) المرشح الثاني، والمرشح الثالث أنورا ديسانايمه (53 عاما).// انتهى //08:15ت م0019