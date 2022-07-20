بغداد 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على 9 مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية في محافظتي السليمانية وميسان.وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، أن وحدات الاستخبارات والأمن في السليمانية تمكنت من القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، فيما ألقت وحدات الاستخبارات والأمن في ميسان القبض على ثمانية مطلوبين للقضاء ثلاثة منهم بتهم الإرهاب وآخرون وفق مواد قانونية مختلفة، مشيرة إلى أنها أحالت المطلوبين إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيقات.// انتهى //08:35ت م0020