تونس 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، باجتماع الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وبحث معها عمل الحكومة في مختلف القطاعات، وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وضرورة الاستعداد الكامل للاستفتاء على الدستور الجديد في تونس، يوم 25 يوليو الجاري.ونقلت تأكيد بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس أن المحادثات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات في تونس وأنها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو.وأشارت صحف الأربعاء إلى تشديد قيادات المؤسسة العسكرية بالجيش الليبي، عقب اجتماعها في طرابلس على رفضها التام والمطلق للعودة للاقتتال بين أبناء الوطن الواحد، ونبذها للعنف ودعمها الكامل لمدنية الدولة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا لتحديد الخطوات المتفق عليها ووضعها قيد التنفيذ.وأخبرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة 33 آخرين في حادث تصادم حافلة نقل جماعي بسيارة نقل مقطورة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي التابع لمحافظة المنيا جنوب مصر.وتناولت صحف تونس حالة الاستنفار القصوى التي أعلنتها السلطات البريطانية في العاصمة لندن لمواجهة الحرائق، وسط تسجيل البلاد أقصى درجة حرارة في تاريخها.// انتهى //09:11ت م0022