جاكرتا 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 7ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب سومطرة في إندونيسيا.وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أن الزلزال كان أقوى بشكل كبير في مدينة "بنجكولو" القريبة و"كيباهيانج" وشمال "بنجكولو".ولم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //09:22ت م0023