الرباط 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأخبرت الصحف المغربية الصادرة اليوم، أن الحرائق التي اجتاحت غابات شمال المغرب منذ خمسة أيام بفعل موجة الحر وتم إخمادها بالكامل أمس، قد أتت على أكثر من 9 آلاف هكتار من الغابات.واهتمت بالزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة لموريتانيا، مشيرة إلى توقيعه مع رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية الشيخ ولي بايه، على مذكرة تفاهم لتنمية التعاون في المجال البرلماني.وتناولت صحف الرباط الاستعدادات الجارية بتونس لتنظيم الاستفتاء على الدستور، مبرزة إعلان هيئة الانتخابات عن أن عدد المسجلين في قوائم الاستفتاء بلغ أكثر من تسعة ملايين ناخب.وتناقلت إعلان السلطات الصحية السودانية عن ارتفاع حصيلة أعمال العنف القبلية بولاية النيل الأزرق إلى 79 قتيلا ونحو 200 جريح.وتحدثت صحف الأربعاء عن مواصلة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون حملتهم الدعائية، لافتةً النظر إلى التقدم الذي أحرزه وزير المالية السابق ريتشي سوناك على منافسته وزيرة الدفاع السابقة بيني موردينت.وتطرقت إلى تعهد الولايات المتحدة بتقديم مساعدات بقيمة 1.2 مليار دولار لمنطقة القرن الأفريقي لمواجهة آفة الجوع.وتابعت صحف المغرب جهود احتواء حرائق الغابات جنوب وغرب القارة الأوربية بسبب موجة الحر الاستثنائية والمخاوف من انتقالها في اتجاه الشمال.// انتهى //09:25ت م0024