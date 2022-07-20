الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأعلن ديوان المظالم ممثلًا بفريق تطوير منصة معين الرقمية أن عدد المستفيدين من خدمة إضافة ممثل على الدعوى قد بلغ 305,016 مستفيد منذ إطلاق الخدمة .ويتيح ديوان المظالم عبر منصة معين لجميع أطراف الدعوى إضافة أو تغيير ممثليهم عبر هذه الخدمة رقميًا دون الحاجة لمراجعة المحكمة ناظرة الدعوى في مختلف مراحل التقاضي، سواءً كان هذا التمثيل عن شخص طبيعي أو اعتباري وفقًا للإجراءات النظامية.ويحرص ديوان المظالم على تطوير وتحديث خدماته عبر منصة معين الرقمية لخدمة المستفيدين وتسريع وتجويد عملية التقاضي بما يُسهم مباشرة في تحقيق مبدأ العدالة الناجزة وفق رسالة ديوان المظالم ورؤيته.// انتهى //09:35ت م0025