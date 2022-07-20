مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسنفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة أمس ورشة عمل "آليات عودة العمرة بعد الحج ١٤٤٣" لمناقشة آليات العمل والتنسيق بين الجهتين في سبيل تقديم أرقى الخدمات وتنظيم توافد المعتمرين للمسجد الحرام ابتدأ من بداية العام الهجري وفق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة رعاها الله.وأوضح وكيل المسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري, أن الرئاسة أعدت كافة الإجراءات وأبواب دخول وخروج المعتمرين وذلك بهدف التنظيم وضمان أمان وسلامة قاصدي البيت العتيق وتقديم أفضل الخدمات لهم.من جانبه بين وكيل وزارة الحج والعمرة عبد العزيز وزان أن التنسيق بين الرئاسة ووزارة الحج والعمرة للوصول وتقديم الخدمات للمعتمرين بالتزامن مع بدء الموسم, واستهداف استقبال أكثر من (10) ملايين حاج ومعتمر بنهاية العام، مبيناً أن الوزارة تتشارك مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل توافد المعتمرين للمسجد الحرام.واستعرض الوكيل المساعد للتفويج وإدارة الحشود المهندس نزار علاء الدين خطط الرئاسة التشغيلية والتي تعمل عليها الرئاسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خاصة في أوقات الذروة ، مؤكدًا الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزوار في رحاب البيت العتيق, وأن الرئاسة ستعمل على إخلاء صحن المطاف والدور الأرضي للمعتمرين وذلك للاستفادة القصوى وتمكين المعتمرين من أداء عباداتهم، كما سيتم إعادة جدولة أوقات التفويج لحشود المعتمرين وتجهيز الدور الأول للطائفين من غير المعتمرين.// انتهى //10:22ت م0028