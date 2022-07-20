باكو21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسبحث وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف، في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو ببروكسل أمس، مع الأمين العام للمنظمة ينس ستولتينبرغ، الشراكة بين أذربيجان والناتو.وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان أن الجانبين تبادلا الآراء حول الوضع الراهن للشراكة بين أذربيجان والناتو وآفاقه، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.// انتهى //10:22ت م0029