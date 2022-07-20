القاهرة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصربية بلجراد، لعقد مباحثات مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش، تتناول آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، والتشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس المصري خلال مباحثاته مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أهمية دعم وتعميق الشراكة الإستراتيجية مع ألمانيا، باعتبارها ركيزة للحفاظ على استقرار المنطقة.وأشارت صحف الأربعاء إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية القائمة والمطروحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطيني، مبرزة إصابة ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي أمس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.وتابعت انعقاد أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين من الدول العربية بالجامعة العربية أمس، للتحضير للقمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر في نوفمبر المقبل.وسلطت صحف القاهرة الضوء في متفرقات أخرى على إعلان بريطانيا اليوم عن المرشحين الأبرز لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.// انتهى //10:24ت م0031