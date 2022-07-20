طوكيو 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع، بدعم من المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا على غرار نظيراتها الأمريكية.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 2.67 في المئة، ما يعادل 718.58 نقطة، ليصل عند مستوى 27680.26 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 43.65 نقطة، ما نسبته 2.29 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1946.44 نقطة.// انتهى //10:59ت م0034