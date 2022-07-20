الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مقتل وإصابة 8 عناصر من قوات الشرطة العراقية الاتحادية في اشتباكات مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة مطيبيجة الواقعة شرقي محافظة صلاح الدين في شمال الجمهورية العراقية.وأكد معالي الأمين العام تضامن دول المجلس مع الجمهورية العراقية والوقوف معها لمواجهة العنف والتطرف والإرهاب، مؤكداً الرفض التام لهذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والإنسانية والقيم الأخلاقية.وقدّم معاليه خالص التعازي وصادق المواساة لأسر المتوفين وإلى حكومة وشعب العراق الشقيق.// انتهى //11:12ت م0035