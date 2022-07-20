عام / إجراء أكثر من 3 آلاف قسطرة قلبية بمستشفيات صحة جدة
الأربعاء 1443/12/21 هـ الموافق 2022/07/20 م واس
جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس
أجرت صحة جدة (3161 ) قسطرة قلبية في المستشفيات التابعة لها، خلال النصف الأول من العام 2022 م.
وأبانت أن قسم مركز القلب بمستشفى الملك فهد العام بجدة أجرى ( 1207) قسطرات قلبية، ومركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي ( 994 ) قسطرة قلبية، ومركز القلب بمستشفى الملك عبد العزيز ( 960 ).
وأضافت أن هذه المراكز تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة و ذوي الخبرة العالية، كما جرى دعمها بأحدث التجهيزات و التقنيات الطبية بهدف تطوير و تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب.
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11:12ت م
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