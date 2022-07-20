جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأجرت صحة جدة (3161 ) قسطرة قلبية في المستشفيات التابعة لها، خلال النصف الأول من العام 2022 م.وأبانت أن قسم مركز القلب بمستشفى الملك فهد العام بجدة أجرى ( 1207) قسطرات قلبية، ومركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي ( 994 ) قسطرة قلبية، ومركز القلب بمستشفى الملك عبد العزيز ( 960 ).وأضافت أن هذه المراكز تضم نخبة من الكوادر الطبية المتخصصة و ذوي الخبرة العالية، كما جرى دعمها بأحدث التجهيزات و التقنيات الطبية بهدف تطوير و تجويد الخدمات الصحية المقدمة لمرضى القلب.// انتهى //11:12ت م0036