جيزان 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.كما نبّه من أتربة مثارة وأمطار رعدية يصحبها تدنيًا في الرؤية على محافظات هروب، وضمد، وصبيا، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، ومركز الفطيحة، فيما تتشكل سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في الرؤية على مدينة جيزان، وفرسان، وبيش والدرب .وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //11:13ت م0037