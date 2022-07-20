الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسحصل مركز الرعاية الصحية الأولية بملهم التابع للقطاع الصحي لمستشفى حريملاء العام على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وذلك بعد اجتيازه معايير التقييم الشامل للمركز، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.وأكد تجمع الرياض الصحي الثالث أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية.// انتهى //11:48ت م0040