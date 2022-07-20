عام / مركز الرعاية الصحية الأولية بملهم يحصل على اعتماد "سباهي"
الأربعاء 1443/12/21 هـ الموافق 2022/07/20 م واس
الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس
حصل مركز الرعاية الصحية الأولية بملهم التابع للقطاع الصحي لمستشفى حريملاء العام على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي)، وذلك بعد اجتيازه معايير التقييم الشامل للمركز، وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.
وأكد تجمع الرياض الصحي الثالث أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها في تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من خدمات مرافقها الصحية.
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11:48ت م
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