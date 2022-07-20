الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (297) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بحوزة مقيمَيْن من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، مخبأة داخل إطارات شاحنة، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //12:00ت م0042