تبوك 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك مازن بن أحمد العسيري الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً للمطار.وجرى خلال الاستقبال بحث الموضوعات المتعلقة التي تهم عمل مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز والخدمات التي يقدمها للمواطن والمقيم بالمنطقة، منوهاً سموه بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، للمطارات بالمملكة.من جانبه أعرب العسيري عن شكره لسمو أمير المنطقة على استقباله وعلى ما حظي به من دعم وتوجيهات من سموه.// انتهى //12:02ت م0044