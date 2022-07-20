الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسوقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" بهدف التعاون في مجال معالجة المخلفات بكافة عناصرها التي تقع ضمن نطاق أعمال الهيئة، بما في ذلك الأبحاث والفرص الاستثمارية والتنفيذ والتشغيل والإدارة, حيث وقع المذكرة الرئيس التنفيذي في هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو والرئيس التنفيذي لشركة "سرك" المهندس زياد بن محمد الشيحة.وتشمل المذكرة مجالات التعاون والنظر في إمكانية إدارة المخلفات في نطاق الهيئة من خلال اتباع أعلى الممارسات المطبقة عالمياً، ومعالجة وتدوير والتخلص من المخلفات بكافة أنواعها من خلال تطبيق التقنيات الحديثة اللازمة لتحقيق الكفاءة، إلى جانب المشاركة بالدراسات الفنية والدارسات الاستقصائية وورش عمل لتبادل المعلومات.وأكد جيري إنزيريلو حرص هيئة تطوير بوابة الدرعية على تحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية وتعظيم العائد الاقتصادي لمعالجة وإعادة تدوير المخلفات، والأخذ بكافة الأسباب التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذه الغاية، بما يتماشى مع أهداف برنامج جودة الحياة الذي يُعد أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، وبما يليق بالدرعية مهد الدولة السعودية الأولى وعاصمة الثقافة العربية لعام 2030 ويواكب تطلعات الزوار والأهالي، لافتاً النظر إلى أن توقيع المذكرة مع "سرك" يندرج ضمن مساعي الهيئة في هذا الاتجاه.من جهته أعرب المهندس زياد الشيحة عن سعادته بإبرام مذكرة التفاهم بين "سرك" وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وما سيترتب عليها من تعاون يدعم مجالات الاستفادة من الخبرة الإدارية والاستثمارية والفنية للجانبين، ويسهم في زيادة فرص تنويع مصادر الدخل لقطاع التدوير، معبراً عن تطلع "سرك" إلى تعزيز أوجه التعاون مع الهيئة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المشتركة.// انتهى //12:10ت م0047