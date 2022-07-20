جيزان 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان خدماتها العلاجية والتثقيفية لـ 30,596 مستفيداً خلال النصف الأول للعام الحالي 2022م عبر باقة من المشروعات البرامج والمتنوعة .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن إجمالي المستفيدين من خدمات الجمعية خلال النصف الأول لهذا العام بلغ 30,596 مستفيدا ، بدءاً بنقل 12657 مريضا من خلال مشروع "سفير" لنقل مرضى الفشل الكلوي وأمراض الدم الوراثية قطع خلالها أسطول الجمعية 1,165,095كم.كما قامت الجمعية بإجراء 580 عملية جراحية من خلال مشروع شفاء لإجراء العمليات الجراحية للمرضى الفقراء, فيما تم تسليم 465 جهازا طبيا للمرضى المحتاجين في منازلهم من خلال مشروع "سند"، واستفاد من الخدمات الطبية الأولية والتثقيف الصحي عبر العيادات أكثر من 14796 مستفيدا .وأضاف الحازمي أن مشروع "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" استفاد منه 329 مستفيدة، قدمت لهم الخدمة من خلال عيادة متنقلة مجهزة، كما قام مشروع الاستشاري الزائر بتقديم الخدمات الاستشارية للمحتاجين في الجهات النائية بخدمة 1769 مستفيدا ، وبلغ عدد المتطوعين خلال نصف العام الحالي 345 متطوعاً، قدموا خلالها 5175 ساعة تطوعية في 23 فرصة تطوعية، مؤكداً سعي الجمعية لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير التميز بما يحقق رؤية الجمعية في أن تكون أنموذجًا رائدًا في مجال تقديم الخدمات الصحية.// انتهى //12:13ت م0048