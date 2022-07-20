سكاكا 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسحصلت جامعة الجوف على رخصة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر من قبل هيئة الحكومة الرقمية ولمدة ثلاث سنوات، التي تأتي ضمن جهود الهيئة لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع.يذكر أن جامعة الجوف تبنت استخدام البرمجيات الحرّة ومفتوحة المصدر ضمن جهودها لتحقيق الريادة الرقمية من خلال توطين واستدامة الحلول التقنية وتحقيق كفاءة الإنفاق، حيث طورت الجامعة أكثر من 38 بوابة ونظام باستخدام هذه البرمجيات.// انتهى //12:32ت م0049