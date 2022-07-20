بريدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسنفّذ تجمع القصيم الصحي 27457 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام 2022م, استفاد منها 2843 مريض من المرضى المسجلين في البرنامج.يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات .// انتهى //12:35ت م0050