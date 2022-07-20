المدينة المنورة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستنفّذ الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة الأحد المقبل, برامج التدريب المهني التعليمي الصيفي للمعلمين في المنطقة في عدد من المسارات التعليمية, وتستمر 30 يوماً.وتشمل خطة التدريب 19 برنامجاً تدريبياً تنفّذ – عن بعد – لتطوير مهارات معلمي مراحل التعليم الأولية, في مجال مهارات وإستراتيجيات التعليم الحديثة, والتفكير الإبداعي والناقد, والتعلّم النشط, وتعزيز مهارات الاتصال, وتنمية الدافعية لرفع مستوى التحصيلي للطلبة, وغيرها من البرامج.// انتهى //12:48ت م0051