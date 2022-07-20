الدمام 21 ذوالحجة 1443هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية الجشة الخيرية بمحافظة الأحساء رائد المعيويد؛ يرافقه أعضاء المجلس، والذين قدموا لسموه تقريراً عن مشاريع وخطط وبرامج ومبادرات الجمعية الآنية والمستقبلية.ونوّه سموه، بدور الجمعيات الخيرية في تلبية احتياجات الأسر المحتاجة والمتعففة، ووصول المساعدات لمستحقيها، والعمل وفق خطط إستراتيجية تضمن الاستمرارية واستدامة الموارد المالية التي تضمن مواصلة قيام الجمعيات بواجباتها تجاه المستفيدين من خدماتها.من جانبه، نوّه المعيويد بدعم واهتمام ورعاية سمو أمير الشرقية للجمعية، ولكافة كيانات العمل الخيري والمجتمعي بالمنطقة بشكل عام والأحساء بشكل خاص.// انتهى //13:38ت م0068