نجران 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسنوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بجهود فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، وما تقوم به من أنشطة في مختلف المجالات والفعاليات المجتمعية.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، المدير العام لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة سعيد بن مشبب القحطاني، الذي قدم لسموه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إضافة إلى التقرير الختامي للجهود والخدمات التي قدمها فرع الرئاسة بمنطقة نجران خلال موسم الحج.// انتهى //13:40ت م0069