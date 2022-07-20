عرعر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسدعت كلية التقنية للبنات بعرعر الراغبات بالتقديم على الكلية من خلال التسجيل الإلكتروني، لعدد من التخصصات خلال الفترة من ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ هـ و حتى ٢٩ /١٢/ ١٤٤٣ هـ .وأوضحت الكلية أن القبول سيكون وفقاً لعدة شروط تنطبق على المتقدمات منها أن تكون سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وأن لا تكون مفصولة، وليست موظفة، وأن لا يكون قد تم قبولها في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرة في نفس البرنامج .وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني "بوابة قبولي" بالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .// انتهى //13:46ت م0070