عام / تقني عرعر للبنات تدعو الراغبات بالتقديم من خلال التسجيل الالكتروني
الأربعاء 1443/12/21 هـ الموافق 2022/07/20 م واس
عرعر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واس
دعت كلية التقنية للبنات بعرعر الراغبات بالتقديم على الكلية من خلال التسجيل الإلكتروني، لعدد من التخصصات خلال الفترة من ٢٥ /١٢/ ١٤٤٣ هـ و حتى ٢٩ /١٢/ ١٤٤٣ هـ .
وأوضحت الكلية أن القبول سيكون وفقاً لعدة شروط تنطبق على المتقدمات منها أن تكون سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وأن لا تكون مفصولة، وليست موظفة، وأن لا يكون قد تم قبولها في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرة في نفس البرنامج .
وسيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني "بوابة قبولي" بالموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
// انتهى //
13:46ت م
0070