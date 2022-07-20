حائل 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف خالد بن عبد الله الصالح برامج التدريب الصيفي لعام 2022م، لإدارة التدريب والابتعاث (بنين), حسب خطة الوزارة بهدف رفع مستوى جودة مخرجات التعليم من خلال إعداد شاغلي الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم.وأوضحت الإدارة أن برامج التدريب التي تستهدف جميع شاغلي الوظائف التعليمية بلغت (29) برنامجًا، سيتم تنفيذها خلال الفترة من 1443/12/25هـ حتى 1444/01/27هـ ، داعية الراغبين بالالتحاق بها إلى التسجيل عن طريق بوابة إدارة التدريب والابتعاث (بنين ).// انتهى //13:46ت م0071