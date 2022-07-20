بريدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساطّلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على مبادرة صناديق المناطق الواعدة للجنة الوطنية لريادة الأعمال .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم، رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف التجارية رياض الزامل، وعضو مجلس إدارة غرفة القصيم رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة القصيم سهام القفاري، والرئيس التنفيذي للخير كابيتال عبدالله الشلاش.وأكد سموه على أهمية مبادرة صناديق المناطق الواعدة التي تعزز من دور اللجنة الوطنية لريادة الأعمال، لنمو المشاريع الناشئة ومساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الانتشار محلياً وإقليمياً ودولياً بإذن الله، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تحقيق ترجمة الدعم السخي للقيادة الحكيمة -أيدها الله- وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ورعاية بيئة ريادة الأعمال.واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح من رياض الزامل عن أهداف الإستراتيجية لمبادرة صناديق المناطق الواعدة، الذي بيّن أن الصندوق له مجلس إدارة يرتبط بهيئة سوق المال، وسيكون لكل منطقة صندوق يدعم رواد الأعمال، مشيراً إلى أن المخصص للمنطقة المرحلة الأولى ١٠٠ مليون لمدة خمس سنوات، وأن المبادرة تحت إدارة الخير كابيتال، واللجنة الوطنية لاتحاد الغرفة التجارية بالشراكة مع لجنة ريادة الأعمال بغرفة القصيم.// انتهى //13:47ت م0072