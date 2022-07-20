الباحة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسالتقى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أمس، بعددٍ من المواطنين والمزارعين بمنطقة الباحة, لمناقشة احتياجاتهم المائية والزراعية وما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها الوزارة بالمنطقة.جاء ذلك خلال تدشين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة 28 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة بتكلفة تجاوزت 572 مليون ريال, ودعم الاستدامةِ البيئيةِ والمائيةِ بالمنطقة وفق أهداف رؤية 2030.وجرى خلال اللقاء الذي جرى بمركز الأمير حسام للمؤتمرات, مناقشة الموضوعات الخدمية المقدمة للمواطنين والمزارعين، مثل الخدمات الزراعية بالمنطقة ومشاريع المياه والصرف الصحي، واستمع معاليه إلى المعوقات التي قد تعترضهم، ومقترحاتهم حول العديد من القضايا التي تخص المنطقة، ووجه بمعالجتها.// انتهى //13:47ت م0073