الرياض 21 ذوالحجة 1443 الموافق 20 يوليو 2022 واس.أطلقت إدارة التعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين بالشراكة مع مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي مبادرة "علماء المستقبل" .وتهدف المبادرة إلى تعلّم أساسيات البحث الطبي والحيوي عن طريق تدريب الطلاب على التعلّم بالمشاريع ضمن فريق عمل في مختبرات متخصصة مع مجموعة من الباحثين في المجالات الطبية والأحياء الدقيقة، بما يسهم في شحذ الهمم وإيقاد جذوة الطموح بوصفها مجالاً رحباً للمشاركين من أجل تطوير مشاريعهم وأبحاثهم .ويشارك في المبادرة التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بواقع 90 ساعة تدريب عملية ( لصيف 1443هـ 2022م ) خمسة عشر طالباً من المرحلة الثانوية إذ سيقدمون عرضاً عن الجزئية التي عمل عليها كل منهم في البحث مع فريق العمل وذلك وفقاً لمتطلبات التدريب .ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من مبادرات الإدارة التكاملية مع الجهات المتميزة وطنياً و تنسجم مع مستهدفاتها ولها اهتمام واسع في تنفيذ المبادرات والبرامج الصحية التي تقدم المعرفة الموسعة للطلاب والطالبات في البحث الطبي والحيوي وغيرها بما يتناسب مع المسارات في المرحلة الثانوية ومنها الصحية وممارسة مهارات القرن ٢١ التي تسهم في إعداد جيل موهوب ومبدع في جميع المجالات الصحية ولها أهمية في نشر الفكر الإيجابي التوعوي عن ثقافة الصحة لأبنائنا الطلاب والطالبات و أوساط المجتمع المدرسي .// انتهى //13:49ت م0074