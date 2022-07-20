لندن 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسارتفع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى له منذ نحو أربعة عقود.ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا، ارتفع معدل التضخم للعام المنتهي في يونيو 2022م إلى 9.4 %، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ فبراير 1982م.وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والنقل شكل الدافع الرئيس وراء زيادة النسبة، خصوصاً وأن أسعار المحروقات بلغت مستويات قياسية خلال شهر يونيو الماضي.// انتهى //13:51ت م0075