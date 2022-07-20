الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسدشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشنغ اليوم، "ركن الكتب الصينية" بمكتبة الملك فهد الوطنية ، بحضور الأمين العام المكلف الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، على مسرح المكتبة، والتي تعد هدية من إحدى الشركات الصينية حيث تتضمن كتب صينية لبناء منصة صينية نافذة للمواطنين السعوديين وتوفير كتب مرجعية للدراسين والمستفيدين والخريجين من الصين وتقديم الدعم لتدريس اللغة الصينية في المملكة.وأعرب السفير الصيني في كلمته عن سعادته بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين السعودية والصين وتعزيز التبادل الثقافي ونقل الثقافات بين البلدين، مشيدًا بما تقدمه مكتبة الملك فهد الوطنية من جهود ثقافية ومعرفية وعلمية.من جانبه أوضح الأمين العام المكلف الزامل أن تدشين ركن الكتب الصينية بادرة إيجابية ونواة أولية نحو المزيد من التعاون الثقافي السعودي الصيني وامتداد لتعاون ثقافي بين البلدين التي أثرت الثقافة، ولاسيما أن الحضارة الصينية أول من استخدم الورق كوسيلة للتدوين وحفظ الإنتاج الفكري، مضيفاً أن المبادرة تضم كتباً متنوعة ذات قيمة علمية سيعود نفعها للمستفيدين والباحثين، وتساعد في إثراء المكتبة الوطنية بالكتب المرجعية، حيث قامت الإدارات الفنية المعنية بالمكتبة، بفهرستها وتصنيفها وأصبحت مهيأة للباحثين.ومن المقرر أن الكتب ستقدم على عدة دفعات حيث تتضمن الدفعة الأولى كتباً عددها 2000 كتاب باللغة العربية والإنجليزية والصينية تشمل المجالات الاقتصادية والجغرافية والإنسانية، بما في ذلك سلسلة كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ باللغتين العربية والإنجليزية.// انتهى //13:59ت م0077