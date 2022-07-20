عرعر 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التقرير السنوي عن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للعام ٢٠٢١ , الذي تضمن أهم الخدمات التي قدمها الفرع لأبناء وبنات المنطقة من خلال برامج توطين الوظائف، وتوفير كل ما يسهم في تطوير مسيرة قطاعي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تفصيل لمؤشرات الأداء خلال العام الماضي .جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم مدير فرع الوزارة بالمنطقة خالد بن علي الرميخاني , حيث نوه سموه بجهود الفرع وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات، وسعيه لإيجاد المبادرات التي تسهم في خفض البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين.وأكد أهمية تنفيذ رؤية الوزارة وخططها بالمنطقة بفاعلية وكفاءة، والنهوض باستراتيجية سوق العمل التي تركز على إصلاحات جذرية لتوفير بيئة عمل محفزة ومستدامة، وتحقيق التنمية المستدامة، وفق احتياجات المنطقة في مجال تنمية سوق العمل وتنمية الموارد البشرية ومجال الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام، وتحقيق التكامل والتكاتف بين القطاعات المختلفة ذات الكفاءة والخبرة.// انتهى //14:10ت م0079