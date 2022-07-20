جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، في مقر الإمارة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف.ووجه نائب أمير منطقة مكة، سمو محافظ جدة وسمو محافظ الطائف بمتابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات السكان وقضاء حوائجهم، وتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم.فيما ثمن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي والأمير سعود بن نهار , دعم وتوجيه سمو نائب أمير مكة المكرمة الذي يسهم في تحقيق تطلعات القيادة وآمال أهالي وزوار جدة والطائف.// انتهى //14:14ت م0080