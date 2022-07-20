بريدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، اللواء علي بن محمد القحطاني بمناسبة تعيينه مديرًا لشرطة المنطقة ، يرافقه اللواء علي بن مرضي بمناسبة انتهاء تكليفه مديرًا لشرطة المنطقة وتعيينه مستشارًا بإدارة الأمن العام.وهنأ سموه اللواء القحطاني على هذه الثقة ، وحثه على تقديم المزيد من العمل في خدمة المواطنين وتسهيل أمورهم ، سائلاً الله له التوفيق في مهام عمله.كما أشاد بدور اللواء علي بن مرضي وجهوده خلال فترة عمله مديراً لشرطة القصيم .// انتهى //14:19ت م0081