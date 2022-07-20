جدة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة, مدير ميناء جدة الاسلامي المهندس ماجد بن رافد العرقوبي, بمناسبة تحقيق الميناء المرتبة الثامنة عالمياً في كفاءة الموانىء التشغيلية، وفقًا للتقرير الدولي لمؤشر أداء موانئ الحاويات عالميًا لعام 2021م.وقد حققت الموانئ السعودية الصدارة بين 370 ميناء عالميًا بتصدر ميناء الملك عبدالله المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي المرتبة الثامنة عالميا، بينما أحرز ميناء الملك عبدالعزيز المرتبة الرابعة عشرة؛ ويأتي الإنجاز بعد أن كثفت الهيئة العامة للموانئ جهودها الحثيثة مع شركائها من القطاعين العام والخاص، وعقدت الشراكات والتحالفات العالمية للُمضي قدما نحو تطوير موانئ المملكة البحرية، ودعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلا عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات في الخدمات التشغيلية واللوجستية، وتحسين العمليات التشغيلية، كذلك تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية.// انتهى //14:22ت م0082