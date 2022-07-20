مسقط 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (81ر4280) نقطة مرتفعًا بـ (6ر40) نقطة وبنسبة (96ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (21ر4240) نقطة.وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(430) ألفًا و(586) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (9ر21) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4) ملايين و(390) ألفًا و(990) ريالًا عُمانيًّا.// انتهى //14:28ت م0085