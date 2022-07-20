الرياض 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واستعرض منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حالياً 7 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية؛ بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.وطرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات "مشروع تنظيمات استخدام الطيف الترددي لخدمات علوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد" بهدف حوكمة استخدام الخدمات الراديوية لعلوم الفضاء والفلك الراديوي والأرصاد، والامتثال لالتزامات لوائح الراديو الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 7 أغسطس 2022م.كما طرحت الهيئة مشروع آخر يتناول "تنظيمات خدمة هواة اللاسلكي" بهدف نشر الوعي للعموم بخدمة هواة اللاسلكي والتأكيد على أهمية الخدمة وتطبيقاتها المختلفة في اتصالات الطوارئ والتجارب الفنية وغيرها، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 7 أغسطس 2022م.ومن المشروعات الجديدة في المنصة "مشروع سياسة الاندماج والاستحواذ لشركات التأمين الصحي" الصادر عن مجلس الضمان الصحي، ويهدف إلى توضيح آلية اندماج أو استحواذ شركات التأمين الصحي والمتطلبات النظامية للقيام بهذا الإجراء، وينتهي الاستطلاع بتاريخ 1 أغسطس 2022م.من جهتها طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعين ينتهي الاستطلاع عليهما بتاريخ 30 يوليو 2022م، الأول "مشروع تعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية"، ويسعى للسماح بترخيص مستودعات ضريبية إضافية، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بالإفصاح الذاتي عن أي ضريبة لم يتم الإفصاح عنها بشكل صحيح من قبل المكلفين الملزمين بسداد الضريبة الانتقائية، أما المشروع الآخر فيهدف إلى تطبيق جميع الالتزامات الواردة ضمن تعليمات تسعير المعاملات على مكلفي الزكاة، وتوحيد المعاملة بين مكلفي نظام ضريبة الدخل ومكلفي الزكاة، وذلك من خلال "مشروع تعديل تعليمات تسعير المعاملات لتطبيقها على المكلفين الخاضعين للزكاة".ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة "استطلاع"، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.// انتهى //14:30ت م0086