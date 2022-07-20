مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 20 يوليو 2022 م واسقام مندوب تركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير محمد متين إكر والقنصل العام التركي بجدة متا زعيم أوغلو، ومدير إدارة الحج والعمرة برئاسة الشؤون الدينية التركية رمزي بيرجان، وملحق الشؤون الدينية بالقنصلية التركية يونس آجار، وعدد من مسؤولي شؤون حجاج تركيا، بزيارة للمركز الآلي لتعبئة ماء زمزم التابع لشركة الزمازمة.واستمع الضيوف خلال الزيارة لشرح مفصل عن عملية وصول ماء زمزم لمساكن الحجاج، من خلال نقل ماء زمزم من شيب كدي إلى موقع مركز التعبئة الآلي، حيث يتم تفريغ ماء زمزم من الناقلات بواسطة مضخات، ومن ثم تمريره في فلتر رملي وهو جسم أسطواني مصنوع من مادة حديد كربوني، بواسطة مضخات ذات طاقة عالية، إلى وصوله إلى مركز التعبئة الآلية الذي يقوم بتصنيع عبوات ماء زمزم سعة (330 ملل) و (200 ملل).ثم تجول الضيوف في معرض الشركة، مطلعين على محتوياته التي ضمت تاريخ الزمازمة ومراحل تعبئة ماء زمزم وتوزيعه على الحجاج منذ زمن الدوارق مروراً بالجوالين البلاستيكية وانتهاء بالعبوات الحديثة.يذكر أن مركز التعبئة الآلي قد حصل على معايير الجودة، كما حصلت الشركة على شهادة الجودة الآيزو للعمل الإداري (ISO 9001-2015) وشهادة الجودة الآيزو لمركز التعبئة الآلية (ISO 22000-2018)، كما تطبق معايير الجودة والسلامة والمواصفات .// انتهى //14:41ت م0090